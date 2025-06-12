Азербайджан и МЭА обсудили тенденции на мировом энергетическом рынке

БАКУ /Trend/ - Обсуждены тенденции на мировом энергетическом рынке между Азербайджаном и Международным энергетическим агентством.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова на платформе "Х".

"В Брюсселе мы с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролом провели плодотворные дискуссии о тенденциях на мировом энергетическом рынке, мониторинге реализации энергетических инициатив COP29 и планах сотрудничества", - говорится в публикации.

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