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Азербайджан и МЭА обсудили тенденции на мировом энергетическом рынке

Энергетика Материалы 12 июня 2025 18:25 (UTC +04:00)
Азербайджан и МЭА обсудили тенденции на мировом энергетическом рынке
Фото: Парвиз Шахбазов / X

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены тенденции на мировом энергетическом рынке между Азербайджаном и Международным энергетическим агентством.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова на платформе "Х".

"В Брюсселе мы с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролом провели плодотворные дискуссии о тенденциях на мировом энергетическом рынке, мониторинге реализации энергетических инициатив COP29 и планах сотрудничества", - говорится в публикации.

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