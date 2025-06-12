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Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и французской компанией IB2

Экономика Материалы 12 июня 2025 16:30 (UTC +04:00)
Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и французской компанией IB2
Фото: Министерство Экономики Азербайджанской Республики

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с соучредителем и генеральным директором французской компании IB2 Роменом Жирбалом.

Как сообщили в четверг Trend в минэкономики Азербайджана, на встрече была представлена информация об экономических приоритетах Азербайджана, благоприятной бизнес-среде, возможностях, созданных для инвесторов, отмечена важность расширения связей между деловыми кругами.

"В ходе обсуждения сотрудничества было подчеркнуто стратегическое значение эффективного использования природных ресурсов, диверсификации сырья и применения современных технологий в производстве для устойчивой экономики. Рассмотрены возможности сотрудничества и обмена опытом в алюминиевой промышленности", - говорится в информации ведомства.

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