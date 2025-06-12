Участие женщин в экономике, политике и социальной жизни должно усиливаться - турецкий министр

БАКУ /Trend/ - Участие женщин в экономике, политике и социальной жизни должно усиливаться.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала министр по делам семьи и социальных служб Турции Махинур Оздемир Гёкташ в ходе второго заседания министров и руководителей учреждений, ответственных за вопросы семьи и социальную политику Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

"Женщины - это основа семьи и общества, хранительницы традиций и связующее звено между поколениями. Однако их участие в экономике, политике и социальной жизни должно усиливаться - это жизненно важно. Увеличение участия женщин в экономике напрямую способствует ускорению роста и развития, укрепляет общественное благосостояние и улучшает распределение доходов. В этом контексте мы реализовали важные законодательные меры, направленные на устранение барьеров, с которыми сталкиваются женщины в трудовой сфере", - сказала она.

Гёкташ также отметила, что женское лидерство открывает обнадеживающие перспективы в вопросах экологической устойчивости. За многими успешными инициативами на местном, национальном и международном уровнях в борьбе с климатическим кризисом стоят женщины-лидеры.

"В Турции мы стремимся к повышению жизненных стандартов женщин, защите их прав и обеспечению их полноценного и равноправного участия во всех сферах жизни. Мы реализуем политику, направленную на укрепление статуса женщин в обществе и обеспечение гендерного равенства. Равенство мужчин и женщин перед законом - одна из основ нашей Конституции", - сказала министр.