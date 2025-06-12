Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в формате видеоконференции приняла участие в мероприятии высокого уровня ВОЗ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 июня вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие и выступила в формате видеоконференции на заседании открытия и первом гибридном слушании Панъевропейской комиссии по климату и здоровью, состоявшихся в столице Исландии Рейкьявике по инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает Trend, в ходе выступления Лейла Алиева предоставила информацию о шагах, предпринимаемых в этой области Азербайджаном, принимающей страны COP29, накопленном опыте и реализованных инициативах. Она отметила, что изменение климата является одним из серьезных глобальных вызовов не только с точки зрения экологии, но и в плане общественного здоровья, и рассказала о реализуемых в нашей стране проектах по управлению водными ресурсами, охране окружающей среды и устойчивости к изменению климата.

Лейла Алиева также подчеркнула важность повышения активности молодежи в вопросах климата и здоровья посредством различных инициатив, выдвинутых Общественным объединением IDEA, и призвала международные организации к широкому сотрудничеству в этом направлении.

Выступивший затем на мероприятии директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге высоко оценил лидерство и инициативность, проявленные Азербайджаном в рамках СОР29. Он сказал, что Азербайджан занимает активную позицию и демонстрирует образцовые подходы в борьбе с изменением климата не только в регионе, но и на международном уровне. Ханс Клюге также выразил признательность Лейле Алиевой за вклад в проекты, осуществляемые в области изменения климата и общественного здоровья.

Отметим, что целью Панъевропейской комиссии по климату и здоровью, созданной Европейским региональным бюро ВОЗ, являются привлечение внимания к влиянию изменения климата на здоровье человека, укрепление межотраслевого сотрудничества и формирование конкретных механизмов действий в этом направлении. С проведением заседания открытия в Рейкьявике комиссия официально приступила к деятельности.