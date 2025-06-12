Увеличился объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана
За первые пять месяцев текущего года объем экспорта Азербайджана в ненефтяном секторе значительно вырос, при этом особенно увеличились поставки продуктов питания, химической продукции, сельскохозяйственных и аграрно-промышленных товаров.
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