PASHA Capital готовится выйти на рынок Казахстана

БАКУ /Trend/ - PASHA Capital ведет переговоры с Казахстанской фондовой биржей (KASE) о выходе на рынок Казахстана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил советник директора по продажам PASHA Сapital Ильгар Тагиев на пресс-конференции, посвященной финансовым итогам банка за 2024 год.

"Если не в этом, то в следующем году планируется выход на казахстанский рынок. Инвесторы из Казахстана также выразили намерение выйти на азербайджанский рынок. Мы уже разработали модель сотрудничества с ними и начали переговоры с двумя крупными инвестиционными компаниями Казахстана",- добавил он.

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