Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

PASHA Capital готовится выйти на рынок Казахстана

Экономика Материалы 12 июня 2025 11:49 (UTC +04:00)
PASHA Capital готовится выйти на рынок Казахстана

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - PASHA Capital ведет переговоры с Казахстанской фондовой биржей (KASE) о выходе на рынок Казахстана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил советник директора по продажам PASHA Сapital Ильгар Тагиев на пресс-конференции, посвященной финансовым итогам банка за 2024 год.

"Если не в этом, то в следующем году планируется выход на казахстанский рынок. Инвесторы из Казахстана также выразили намерение выйти на азербайджанский рынок. Мы уже разработали модель сотрудничества с ними и начали переговоры с двумя крупными инвестиционными компаниями Казахстана",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости