БАКУ /Trend/ - Азербайджан призвал Узбекистан активнее использовать возможности Среднего коридора.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорилось на встрече премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым в Ташкенте.

На встрече были рассмотрены возможности сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. Было отмечено, что транзитные перевозки между двумя странами увеличились на более чем 18 процентов в 2024 году. Азербайджанская сторона призвала Узбекистан активнее использовать возможности Среднего коридора.

Наряду с этим, состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в области судостроения. Была высоко оценена динамика развития торгово-экономических отношений. Подчеркнуто, что в 2024 году взаимная торговля выросла на 41 процент, а торговый оборот в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти в три раза.

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