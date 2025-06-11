Депозитные аукционы Минфина снизили индекс AZIR - ЦБА

БАКУ /Trend/ - Начиная с апреля, депозитные аукционы, проводимые Министерством финансов с целью размещения свободных остатков единого казначейского счета в коммерческих банках, способствовали росту ликвидности в банковском секторе и оказали понижающее воздействие на индекс AZIR.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что в большинство месяцев второй половины прошлого года увеличение остатков на счетах правительства оказывало повышающее влияние на краткосрочные процентные ставки.

"В этих условиях Центральный банк активизировал операции на открытом рынке, и значительная часть избыточной ликвидности была стерилизована с помощью недельных операций, которые становятся основным инструментом регулятора. Для повышения эффективности стерилизационных операций в операционную структуру денежно-кредитной политики были внесены изменения — семидневная операция РЕПО заменена на семидневную депозитную операцию.

Активность на денежном рынке остаётся высокой: за первые пять месяцев 2025 года объём сделок на необеспеченном рынке вырос в 1,6 раза, а их количество — в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года",- подчеркивается в информации ЦБА.