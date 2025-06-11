Азербайджанские борцы завершили выступление на юношеском чемпионате Европы с пятью медалями (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Скопье, столице Северной Македонии, завершились соревнования по греко-римской борьбе в рамках чемпионата Европы среди юношей до 17 лет, сообщает Trend.

В третий соревновательный день Абдуррахман Гусейнли (весовая категория до 45 кг) одержал уверенную победу в финале над грузинским борцом Сабой Абашидзе со счётом 9:0, завершив поединок уже в первой половине встречи и став чемпионом Европы. Эльшад Аббасов (51 кг) в поединке за "бронзу" уступил венгерскому спортсмену Кеве Ковачу со счётом 1:3 и занял пятое место. Али Назаров (60 кг) в финале встретился с армянским борцом Айком Манукяном и проиграл со счётом 3:11, завоевав серебряную медаль.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир с двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями. Ранее чемпионский титул в категории до 110 кг завоевал Рихад Ибрагимли, а бронзовыми призёрами стали Гурбан Меджнунов (48 кг) и Ниджат Ейлагалиев (80 кг).

Сборная Азербайджана заняла третье место в командном зачёте, набрав 116 очков.