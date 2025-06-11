Москва надеется, что Азербайджан и Армения понимают озабоченность России по поводу деятельности НАТО в регионе - Захарова

БАКУ /Trend/ - Российская сторона надеется, что Азербайджан и Армения понимают озабоченность России по поводу деятельности НАТО в регионе Южного Кавказа.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на состоявшемся сегодня брифинге, передает Trend.

Она отметила, что НАТО не приносит никакой пользы в плане безопасности Южного Кавказа.

"Напротив, мы прекрасно понимаем, что главная цель Запада - дестабилизация региона, создание конфликтов и новых очагов напряженности. Мы надеемся, что и Баку, и Ереван понимают наши принципиальные опасения по этому вопросу и в то же время в полной мере оценивают риски, которые может повлечь за собой углубление сотрудничества с агрессивными военными блоками", - сказала М.Захарова.

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