МИД Азербайджана выразил соболезнования Индии

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Индии в связи с авиакатастрофой.

Как сообщает в четверг Trend, публикация с соболезнованиями размещена на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

"Известие об авиакатастрофе в Ахмедабаде глубоко опечалило нас. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем им терпения, а пострадавшим - скорейшего выздоровления",- говорится в публикации ведомства.

Отметим, что самолет "Boeing 787 Dreamliner" потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Ахмедабад на западе Индии. На борту самолета, летевшего в Лондон, находились 242 человека, включая двух пилотов и 10 бортпроводников. Телеканал NDTV сообщил о выживших после аварии. Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет.

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