В Баку на автобусных полосах создадут специальные места для посадки и высадки пассажиров из автомобилей

БАКУ /Trend/ - На автобусных полосах в Баку создаются специальные места для посадки и высадки пассажиров из легковых автомобилей.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Отмечается, что эти места организуются с учётом основных точек притяжения, удобства маневрирования транспортных средств и обеспечения безопасности пассажиров.

Подчеркивается, что целью данной инициативы является обеспечение посадки и высадки пассажиров на автобусных полосах без создания препятствий для движения общественного транспорта.

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