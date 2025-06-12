В Баку на автобусных полосах создадут специальные места для посадки и высадки пассажиров из автомобилей

БАКУ /Trend/ - На автобусных полосах в Баку создаются специальные места для посадки и высадки пассажиров из легковых автомобилей.
Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.
Отмечается, что эти места организуются с учётом основных точек притяжения, удобства маневрирования транспортных средств и обеспечения безопасности пассажиров.
Подчеркивается, что целью данной инициативы является обеспечение посадки и высадки пассажиров на автобусных полосах без создания препятствий для движения общественного транспорта.
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