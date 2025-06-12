ЦБА установил факт оказания ЗАО Katech платежных услуг без лицензии

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) направил ЗАО Katech уведомление о немедленном прекращении оказания платежных услуг.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках контрольных мероприятий, проводимых ЦБА в сфере платёжных услуг и платёжных систем в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О платёжных услугах и платёжных системах», был выявлен факт оказания платежных услуг ЗАО Katech без получения лицензии, предусмотренной законом.

"В связи с выявленным нарушением в отношении ЗАО Katech Центральным банком Азербайджанской Республики были приняты меры, предусмотренные статьями 51.3 закона Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики" и 62.10 закона Азербайджанской Республики "О платежных услугах и платёжных системах". В частности, ЗАО Katech направлено уведомление о немедленном прекращении оказания платежных услуг",- отмечается в информации ЦБА.

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