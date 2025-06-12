Президент Казахстана встретился с главами парламентов государств-участников ТЮРКПА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12-го июня провёл встречу со спикерами парламентов государств-участников ТЮРКПА. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие во встрече.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Президент Казахстана отметил, что ТЮРКПА оказывает особое влияние на экономическое, культурное и гуманитарное развитие наших стран, и что её потенциал следует использовать для достижения общих целей наших народов.

Напоминая, что в прошлом году Казахстан осуществлял председательство в Организации Тюркских Государств, Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о проделанной за тот период работе.

Отмечая роль ТЮРКПА в углублении сотрудничества между тюркскими государствами, Президент Казахстана заявил, что укрепление сотрудничества особенно важно на фоне вызовов современности. По словам главы государства, Казахстан придает особое значение межпарламентским связям и народной дипломатии между братскими странами. ТЮРКПА является авторитетной международной организацией и уникальной структурой, предоставляющей возможности для углубления сотрудничества. Большое значение имеет совместная деятельность в рамках этой организации.

"Казахстан всецело поддерживает парламентскую дипломатию тюркских государств. Вместе, в духе солидарности, мы успешно преодолеем эти трудные времена и дадим мощный импульс развитию наших экономик", - сказал он.

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