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Президент Ильхам Алиев направил Киру Стармеру письмо с соболезнованиями

Политика Материалы 12 июня 2025 18:44 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил Киру Стармеру письмо с соболезнованиями
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Киру Стармеру.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Премьер-министр,

Крайне опечалены известием о гибели большого числа людей, включая граждан Великобритании, в результате крушения пассажирского самолета компании Air India близ города Ахмадабад Индии.

Разделяя Ваше горе в эти тяжелые моменты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией".

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