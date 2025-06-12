bp о добыче и следующих шагах по проектам "Карабах" и "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара"

БАКУ /Trend/ - bp подготовит концепцию разработки месторождения "Карабах" и блока "Ашрафи – Дан Улдузу – Айпара" (АДУА).

Об этом Trend сказала руководитель пресс-службы компании bp-Azerbaijan Тамам Баятлы.

"Мы присоединились к существующим соглашениям по месторождению "Карабах" и блоку "Ашрафи – Дан Улдузу – Айпара" (AДУА). То есть данные соглашения уже существовали, и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) была единственным дольщиком. Мы приобрели по 35% доли в обоих проектах. В соответствии с этими соглашениями операторство по обоим проектам будет передано bp. Как мы управляем проектами "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз", так же будем управлять и этими двумя проектами. Наша обязанность - подготовить дальнейшие планы по обоим проектам совместно с SOCAR", - сказала она.

Т.Баятлы подчеркнула, что в первую очередь bp планирует подготовить концепцию разработки месторождения "Карабах". "На основе этой концепции мы определим, будет ли пробурена скважина и будет ли построена новая платформа, исходя из имеющихся данных. Если рядом с этим месторождением уже существует инфраструктура, и технологии позволяют ускорить начало разработки, то мы это сделаем. Поэтому сперва мы должны подготовить концепцию, чтобы определить, каким образом начнем добычу", - сказала она.

По словам представителя bp, нефть и газ, добытые на месторождении "Карабах", будут транспортироваться в Сангачал по соответствующим подводным экспортным трубопроводам, без необходимости создания новой подводной инфраструктуры. "Конечно, подготовка концепции займет некоторое время, но добыча должна начаться как можно скорее. Поскольку это месторождение расположено всего в 20–25 км от "Азери-Чираг-Гюнешли", это означает, что если в этом месте будет пробурена скважина, то ее можно будет легко подключить к подводным экспортным нефтепроводам, следующим от "Азери-Чираг-Гюнешли," через подводные трубопроводы.

Известно, что от "Центрального Азери" в Сангачал проложены прямые подводные экспортные нефте- и газопроводы. Поскольку на месторождении "Карабах" были обнаружены и нефть, и газ, оба ресурса будут подключены к указанным подводным экспортным трубопроводам. То есть без необходимости создания новой подводной инфраструктуры, нефть и газ с месторождения "Карабах" будут транспортироваться в Сангачал". Наша первая задача как оператора месторождений "Карабах" и "Ашрафи – Дан Улдузу – Айпара" - подготовка концепции разработки и ее согласование с SOCAR. После этого bp приступит к соответствующим строительным работам и начнет добычу. После завершения оценок мы обнародуем детали стоимости и потенциала обоих проектов", - сказала Т. Баятлы.

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