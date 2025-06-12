Потрясающая премьера спектакля "Овод" в Баку – как боль превращается в силу, а разочарование - в решимость (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Он был юн и полон мечтаний. Свободолюбив, влюблён, до головокружения наивен и искренне верил в силу идеалов. Но судьба обрушила на него весь арсенал предательства: его оболгали, отвергли, унизили и стерли с лица земли - как личность, как душу. Он исчез, оставив после себя лишь таинственное самоубийство... и тишину длиной в тринадцать лет. Но однажды он вернулся. Под чужим именем. С чужим лицом. С сердцем, прошедшим огонь, боль и одиночество. Он больше не был прежним - теперь его знали как Овода: язвительного, беспощадного, обличающего, с сердцем, закованным в броню. Но под этой маской по-прежнему билось сердце того самого Артура - пылкого, благородного юноши, который когда-то верил в свет и справедливость.

"Овод" - величайшее произведение Этель Лилиан Войнич — вновь оживает на сцене в новой, мощной театральной интерпретации.

Премьера спектакля прошла с аншлагом на сцене Дворца Гейдара Алиева. Постановку представил независимый театр M.Teatr (Mənim Teatrım, Мой театр), ранее премьера состоялась на его же сцене.

За режиссёрским пультом - народный артист Азербайджана, основатель театра Видади Гасанов, воплотивший также сложный образ падре Лоренцо Монтанелли - духовного отца, наставника, а по воле судьбы и настоящего отца главного героя.

Ему ассистировала Оксана Расулова, блистательно исполнившая роль Джеммы Уоррен - девушки, которая была и первой любовью, и последней болью Артура. Музыкальное оформление, подчёркивающее атмосферу Италии XIX века, создал композитор Али Джафарзаде.

В этот вечер на сцене также блистали актёры Ильгар Джахангир, Шамиль Ибрагимов, Джавид Баба, Турал Рза и другие.

«Овод» - не просто роман, это история о том, как боль превращается в силу, а разочарование - в решимость. Спустя около 130 лет роман всё ещё говорит со зрителем. Говорит громко. Говорит всерьёз. И - проникает в самое сердце.

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