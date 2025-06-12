Кыргызстан активно работает над формированием инклюзивного законодательства - замминистра

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан активно работает над формированием инклюзивного законодательства и защитой прав женщин.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Кыял Жанузакова в ходе второго заседания министров и руководителей учреждений, ответственных за вопросы семьи и социальную политику Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

"Одним из ключевых направлений нашего развития является обеспечение гендерного равенства. Кыргызстан активно работает над формированием инклюзивного законодательства и защитой прав женщин",- сказала она.

По словам Жанузаковой, значительный прогресс достигнут также в сфере политического представительства женщин. Избирательное законодательство теперь предусматривает гендерные квоты на национальном уровне — не менее 30 процентов депутатских мандатов отведены женщинам.

"В соответствии с национальными обязательствами по реализации Целей устойчивого развития, мы продвигаем стратегии и программы, такие как Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года, а также разнообразные программы, направленные на поддержку женского предпринимательства и лидерства. Эти меры охватывают ключевые направления: сокращение бедности, развитие цифровых навыков среди женщин, создание равных возможностей и повышение качества жизни всех граждан, включая пожилых людей и людей с ограниченными возможностями",- сказала замминистра.