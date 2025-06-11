БАКУ /Trend/ - Узбекистан последовательно трансформирует свою инвестиционную среду, делая её более привлекательной для иностранных инвесторов.

Об этом в интервью Trend рассказал глава секретариата Совета иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте Узбекистана Азиз Гафуров.

Он отметил ключевую роль Совета в налаживании диалога между правительством и инвесторами. "Совет иностранных инвесторов выступает в качестве посредника между инвесторами и государством, способствуя переходу от реагирующей политики к проактивной", - пояснил Гафуров. - "Это подтверждает серьезные намерения Узбекистана по созданию современной и открытой экономики".

За последние годы в стране активно проводятся реформы по либерализации рынка и повышению прозрачности, что значительно улучшило инвестиционный климат. В частности, в 2024 году общий объем инвестиций в Узбекистан достиг 34,6 миллиарда долларов, из которых прямые иностранные инвестиции составили 11,9 миллиарда долларов. Эти вложения позволили создать более 32 700 новых рабочих мест и реализовать 242 новых проекта по всей стране.

Гафуров подчеркнул, что эти показатели демонстрируют приверженность правительства реформам, направленным на улучшение условий для ведения бизнеса. "Наш подход - это четкий сигнал международному сообществу о том, что Узбекистан нацелен на модернизацию экономики и создание благоприятной среды для иностранных инвесторов", - добавил он.