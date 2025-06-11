Парижская публика с энтузиазмом встретила искусство Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При содействии Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова в галерее Fransiz Barlier в Париже прошла выставка азербайджанских и французских художников, сообщила Trend Life наша соотечественница из Франции, заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Особым украшением экспозиции стало участие талантливой художницы из Баку Бахар Гулиевой. Она представила две яркие декоративные работы, в которых сразу же отметили насыщенность палитры и тонкое цветовое равновесие. Гостям было интересно не только наблюдать, но и задавать вопросы автору - завязались живые дискуссии о роли цвета, форме и вдохновении. Небольшие работы Асмер Нариманбекова были посвящены сказочным образам Азербайджана - они словно приглашали зрителей в волшебный мир наших традиций и мифов.

"Французские художники также представили работы в разных техниках и стилях, фотографии и анимализме в живописи. Атмосфера была теплой, звучали комплименты, и, что особенно приятно, - проявлялся искренний и большой интерес к нашей культуре и стране", - сказала Trend Life художница.

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