Ускорены работы по разработке совместного газового месторождения Ирана и Катара
Разработка 11-й фазы газового месторождения Южный Парс, совместного проекта Ирана и Катара, активно продолжается, и работы на одном из ключевых участков вышли на новый этап.
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