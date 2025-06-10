"Наша сцена" - будущие музыкальные звёзды Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Концерт под названием "Наша сцена" (Səhnə bizimdir), посвящённый 140-летию великого композитора Узеира Гаджибекова, прошёл в Международном центре мугама с участием талантливых учеников 26-й одиннадцатилетней музыкальной школы имени М. Магомаева, сообщает Trend Life.

Школа уже давно зарекомендовала себя как кузница молодых талантов, и в этот вечер выступили лауреаты национальных и международных конкурсов, которые представили произведения как азербайджанских, так и зарубежных композиторов. Каждое исполнение было пропитано духом национальной культуры и современной музыкальной энергии, создавая атмосферу настоящего праздника искусства.

Особое место в программе заняли выступления юных музыкантов, под руководством дирижёра Самира Асадова, в сопровождении оркестра "Cadenza", доказывая, что талант и трудолюбие являются важными факторами на пути к успеху.

Кульминацией вечера стало совместное выступление школьного хора и народного инструментального ансамбля, которые исполнили знаменитую песню народной артистки Айгюн Самедзаде "Азербайджан", наполненной гордостью за свою родину, и вызвавшей искренние эмоции зрителей.

Концерт оставил незабываемое впечатление у всех участников и гостей, напоминая о богатстве культурного наследия и важности сохранения и популяризации музыкальных традиций Азербайджана, объединяющим поколения и вдохновляющим будущие музыкальные звёзды страны.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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