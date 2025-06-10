SOCAR и SEFE подписали десятилетний контракт на поставку природного газа

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и государственная энергетическая компания Германии SEFE (Securing Energy for Europe) подписали десятилетний контракт на поставку природного газа.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на SOCAR.

Согласно документу, объемы газа будут поставляться SOCAR в Европу для компании SEFE.

Как сообщается, годовой объем поставок будет поэтапно увеличен до 15 тераватт-часов (TWh), что эквивалентно примерно 1,5 миллиарда кубометров природного газа.

"Это сотрудничество будет способствовать увеличению поставок трубопроводного газа в Европу за счёт поддержки инвестиций в добычу и инфраструктуру, включая газовые компрессорные установки, тем самым внося вклад в обеспечение энергетической безопасности континента", - говорится в информации SOCAR.

Генеральный директор SEFE Эгберт Леге заявил, что этот долгосрочный контракт является ярким примером прочных отношений между Германией и Азербайджаном.

"Благодаря этому партнёрству формируется новый маршрут для поставок значительных объёмов природного газа в Европу. Это способствует диверсификации нашего портфеля и усилению безопасности энергоснабжения наших клиентов", - отметил он.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф, в свою очередь, подчеркнул, что это соглашение является очередным важным этапом в деятельности SOCAR, направленной на укрепление энергетической безопасности Европы.

"Поставляя SEFE надёжные и крупные объёмы природного газа, мы ещё больше укрепляем существующее партнёрство между Азербайджаном и Германией, внося вклад в цели Европы по диверсификации и устойчивому развитию. SOCAR и в дальнейшем будет инвестировать в проекты в области инфраструктуры и добычи, обеспечивая для своих партнёров надежные и бесперебойные поставки энергии", - сказал он.