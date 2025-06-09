Назван объем продаж на Энергетической бирже Ирана

БАКУ /Trend/ - Объем продаж на Иранской энергетической бирже снизился на 50,5% за последнюю иранскую неделю (31 мая - 4 июня) по сравнению с предыдущей иранской неделей (24-28 мая).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранскую энергетическую биржу.

Согласно информации, объем продаж на Иранской энергетической бирже за прошлую неделю составил 42,9 трлн риалов (примерно 68,3 млн долларов США). Объем продаж за предыдущую неделю составил 86,7 трлн риалов (примерно 138 млн долларов США).

За прошлую неделю на Иранской энергетической бирже было продано 66,5 тыс. тонн углеводородной продукции на сумму 19,2 трлн риалов (примерно 30,6 млн долларов США). В международном секторе энергетической биржи было продано 37 500 тонн товаров на сумму около 11 триллионов риалов (около 17,5 миллионов долларов США), а во внутреннем секторе - 29 000 тонн на сумму 8,25 триллионов риалов (около 13,1 миллиона долларов США).

В отчете говорится, что на Энергетической бирже было продано 541 миллион киловатт-часов электроэнергии на сумму 10,3 триллиона риалов (около 16,3 миллиона долларов США). Стоимость других продаж на бирже составила 13,4 триллиона риалов (около 21,3 миллиона долларов США).

Следует отметить, что продажа углеводородной продукции на Иранской энергетической бирже имеет большое значение. Иран пытается обеспечить местные компании углеводородной продукцией через Энергетическую биржу, а также увеличить экспорт.