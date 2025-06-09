Назван объем экспорта ненефтяных продуктов из Азербайджана в Швейцарию в январе-апреле

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года из Азербайджана в Швейцарию было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 100,5 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель в три раза выше или на 66,6 миллиона долларов США больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Объем экспорта ненефтяных продуктов в Швейцарию за отчетный период составил 9,41 процента от общего объема экспорта Азербайджана.

Таким образом, Швейцария заняла четвёртое место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует наибольшее количество ненефтяной продукции.

Отметим, что в январе-апреле 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 16,917 миллиарда долларов США.

Согласно информации, это на 3,3 миллиарда долларов США или на 24,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Внешнеторговый оборот составил 8,785 миллиарда долларов США по экспорту и 8,133 миллиарда долларов США по импорту. Это соответственно на 616,1 миллиона долларов США (или на 7,5 процента) и на 2,7 миллиарда долларов США (или на 48,8 процента) больше по сравнению с показателями за первые четыре месяца 2024 года.