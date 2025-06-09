Вырос объем операций азербайджанских банков на платформе Bloomberg

БАКУ /Trend/ - За прошлый год на платформе Bloomberg между банками была заключена 3761 сделка в национальной валюте на сумму 101,8 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, срок 97% этих операций составил 1-3 дня. За отчетный год на межбанковском рынке РЕПО было заключено 723 сделки на сумму 11,5 млрд манатов.

По сравнению с 2023 годом объем операций, заключенных на платформе Bloomberg, увеличился в 3,3 раза, на межбанковском рынке РЕПО - в 2,5 раза.