БАКУ /Trend/ - За последние 9 месяцев потенциал Ирана по переработке сырой нефти увеличился примерно на 160 тысяч баррелей в день.

По информации Trend, об этом сообщил местным СМИ заместитель генерального директора Национальной компании Ирана по переработке и дистрибуции нефтепродуктов Мохаммед Али Дадвар.

По его словам, в настоящее время ежедневный потенциал Ирана по переработке сырой нефти составляет 2,4 миллиона баррелей. Однако 9 месяцев назад потенциал страны по переработке сырой нефти составлял около 2,24 миллиона баррелей в день.

Дадвар отметил, что за 9 месяцев перерабатывающий потенциал был в основном зарегистрирован на 3 нефтеперерабатывающих заводах. Так, на Абаданском нефтеперерабатывающем заводе суточный потенциал увеличен на 70 тыс. баррелей, на нефтеперерабатывающем заводе "Звезда Персидского залива" - на 35 тыс. баррелей, а на Исфаханском нефтеперерабатывающем заводе - на 30-40 тыс. баррелей.

Представитель компании отметил, что с увеличением перерабатывающего потенциала страны транспортировка сырой нефти по трубопроводам и хранение сырой нефти на складах сведено к минимуму.

Дадвар добавил, что за прошедшую зиму (22 декабря 2024 г.-20 марта 2025 г.) в среднем по стране потребителям ежедневно поставлялось от 7 до 8 миллионов литров бензина и от 10 до 12 миллионов литров дизельного топлива.

Отметим, что в Иране в настоящее время действуют 10 нефтеперерабатывающих заводов.

Добавим, что все запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 трлн баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования. Иран может использовать около 30%, а 70% остается неиспользованным под землей.

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