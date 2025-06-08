Обнародованы данные по погибшим в секторе Газа

БАКУ /Trend/ – Число погибших в секторе Газа с начала октября 2023 года достигло 54 880 человек.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило министерство здравоохранения сектора Газа на своем Telegram-канале.

Согласно информации, 126 227 тысяч человек получили ранения.

Министерство сообщило, что за последние 24 часа в анклаве погибло 108 человек, 393 человека пострадали.

Отметим, что 7 октября 2023 года на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.