Иран увеличил импорт продукции из Турции

БАКУ /Trend/ - В 1-м месяце текущего иранского года (21 марта -20 апреля 2025 г.) импорт Ираном ненефтяной продукции из Турции вырос на 64,6% в стоимостном выражении и на 12,7% в весовом отношении по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (20 марта -19 апреля 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, импорт Ираном продукции из Турции за первый месяц составил 337 тыс. тонн на сумму около 538 млн долларов США.

За аналогичный месяц прошлого года Иран импортировал из Турции 299 тыс. тонн продукции на сумму 327 млн ​​долларов.

Иран импортировал из Турции в основном различное оборудование, продукты питания, сырье, ткани.

Согласно статистике, за первый месяц текущего иранского года товарооборот Ирана с Турцией составил 598 тыс. тонн на сумму 785 млн долларов. Товарооборот увеличился на 38,3% в стоимостном выражении и снизился в весовом на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что согласно отчету Таможенной администрации Ирана, импорт ненефтяной продукции в Иран в 1-м месяце составил 1,8 млн тонн на сумму 2,85 млрд долларов. Импорт ненефтяной продукции вырос на 2,3% в стоимостном выражении и снизился на 26,4% в весовом отношении по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.