Иранская Parskhodro сократила производство

БАКУ /Trend/ - За 2 месяца текущего иранского года (21 марта-21 мая 2025 г.) производство легковых автомобилей иранской автомобилестроительной компанией Parskhodro сократилось на 4,7%, или на 670 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-20 мая 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете компании Kodal (codal.ir), которая действует в рамках Организации по ценным бумагам и биржам Ирана.

Согласно отчету, за 2 месяца в иранской автомобилестроительной компании Parshodro было произведено 13,4 тыс. легковых автомобилей.

В отчете говорится, что компания произвела около 11,5 тыс. легковых автомобилей модели "Q-200", 1,8 тыс. автомобилей "Sahand" и 172 других автомобиля.

Отметим, что согласно отчету Kodal, за 2 месяца текущего иранского года производство легковых автомобилей 3-х основных иранских автомобилестроительных компаний (Irankhodro, Saipa və Parskhodro) составило 137 337 единиц. Производство легковых автомобилей выросло на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.