Экспорт горнодобывающей промышленности Ирана увеличился

БАКУ /Trend/ - В 1-м месяце текущего иранского года (21 марта-20 апреля 2025 г.) экспорт горнодобывающего сектора Ирана вырос на 22,7% в стоимостном выражении и на 18,7% в весовом отношении по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (20 марта-19 апреля 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранскую организацию по развитию и модернизации рудников и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

Согласно информации, в 1-м месяце экспорт продукции горнодобывающей промышленности Ирана составил 5,24 миллиона тонн на сумму 844 миллиона долларов. Экспорт продукции за аналогичный период прошлого года составил 4,41 млн тонн на сумму 688 млн долларов.

В 1-м месяце Иран экспортировал в основном сталь, алюминий и медь. Объем этой продукции составил 3,43 миллиона тонн на сумму 651 миллион долларов. Экспорт трех упомянутых продуктов увеличился на 24% по стоимости и на 54% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В указанном месяце импорт продукции горнодобывающей промышленности Ирана составил 177 тыс. тонн на сумму 763 млн долларов. Импорт продукции горнодобывающей промышленности вырос в стоимостном выражении на 197% и снизился на 6% в весовом по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Следует отметить, что потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год. Хотя в последние годы делались прогнозы относительно увеличения потенциала производства стали в Иране, сообщается, что никаких серьезных шагов в этом направлении не предпринято.

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