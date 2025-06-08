Чистый водород будет играть растущую роль в глобальных энергетических системах к 2050 году

БАКУ/Trend/ - По прогнозам Equinor, к 2050 году чистый водород будет играть все более важную, хотя и различную по масштабам роль в энергетических системах разных стран, передает Trend.

Его вклад в конечное потребление энергии будет во многом зависеть от темпов декарбонизации, развития инфраструктуры и экономических факторов в конкретных регионах.

В сценарии Walls спрос на чистый водород возрастет с почти нулевого уровня сегодня до почти 200 миллионов тонн нефтяного эквивалента (Mtoe) к 2050 году. Хотя это и является значительным увеличением, водород останется нишевым энергоресурсом, составляя лишь около 2% от общего конечного энергопотребления к середине столетия. Ограниченное распространение объясняется высокими затратами на производство, инфраструктурными барьерами и конкуренцией за возобновляемую электроэнергию. В рамках сценария Walls спрос в основном сосредоточен в промышленности и транспорте, тогда как применение в электроэнергетике остается незначительным.

Европа продолжает выступать в роли основного сторонника водорода, стремясь достичь целей по углеродной нейтральности, но сталкивается с трудностями на фоне обеспокоенности по поводу доступности энергии и надежности поставок. Импорт водорода рассматривается как жизненно необходимый, поскольку внутреннее производство ограничено из-за высокой себестоимости. В то же время Северная Америка может стать лидером в сфере водорода благодаря низким ценам на природный газ и высокому экспортному потенциалу.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе промышленно развитые центры рассматривают водород как средство декарбонизации теплоэлектростанций, особенно в странах с относительно молодым парком угольных и газовых мощностей. Китай, в свою очередь, может стать водородной сверхдержавой, опираясь на масштабную базу возобновляемой энергетики и развивая производство водородных производных для транспорта и промышленности.

В более амбициозном сценарии Bridges EP23 чистый водород становится краеугольным камнем глобальной декарбонизации, достигнув почти 10% от общего конечного энергопотребления к 2050 году. Водород играет ключевую роль в замещении выбросов от газовых электростанций, особенно там, где ограничены возможности прямой электрификации или использования возобновляемых источников.

В этом сценарии Китай демонстрирует самый быстрый рост спроса на водород к 2030 году, на него будет приходиться около 40% мирового потребления в краткосрочной перспективе. К 2050 году, несмотря на сохранение лидерства, его доля снизится до 20%, поскольку спрос в других регионах ускорится. Более 40% водорода будет использоваться в электроэнергетике, около 25% — в промышленности.

Наиболее важно, что доля "зеленого" водорода (производимого методом электролиза с использованием возобновляемой энергии) значительно вырастет в сценарии Bridges EP23 — превысив 50% уже к началу 2030-х годов и достигнув более 80% к 2050 году, что свидетельствует о резком отходе от водорода на основе ископаемого топлива.

Прогноз Equinor подчеркивает важную, но сложную роль водорода в энергетическом переходе: он необходим для декарбонизации труднореализуемых секторов, однако его развитие по-прежнему зависит от экономических, технических и политических факторов, которые будут определять его будущее в разных регионах.