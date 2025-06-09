БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан обсудят совместное развитие проекта Среднего коридора.

Как сообщает Trend, бизнесмены и официальные лица двух стран встретятся на полях IV Ташкентского инвестиционного форума 11 июня.

В третий день форума пройдет панельная дискуссия на тему "Азербайджан - Узбекистан: вектор экономического партнерства".

"Основное внимание будет уделено укреплению двусторонней торговли, продвижению совместных инвестиционных проектов, а также развитию сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, промышленность и цифровые технологии.

В рамках форума также будут рассмотрены региональные инициативы по развитию взаимосвязанности, включая Средний коридор, и представлены новые возможности для устойчивого экономического партнерства", - говорится в программе мероприятия.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут - Средний коридор - проходит через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу.

В октябре 2023 года Азербайджан, Грузия и Казахстан подписали соглашение о создании совместной железнодорожной компании - Middle Corridor Multimodal Ltd. - с целью повышения эффективности транзитных перевозок по этому направлению.

По итогам 2024 года объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 62% и достиг 4,5 миллиона тонн. В рамках реализуемых мер по развитию коридора ожидается, что его пропускная способность вырастет до 10 миллионов тонн к 2027 году.