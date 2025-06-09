В Кыргызстане внесены изменения в закон о выборах президента и депутатов

БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», который был принят парламентом 30 апреля 2025 года.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Администрацию главы государства.

Документ направлен на совершенствование процедуры выборов депутатов парламента, борьбу с политической коррупцией и повышение доверия граждан к народным избранникам.

Согласно новым нормам, для выборов депутатов парламента создаются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата.

Закон также предусматривает возможность проведения дистанционного и электронного голосования, решение о котором принимается при назначении выборов.

Право выдвижения кандидатов предоставлено политическим партиям и гражданам через самовыдвижение. Для экономии бюджетных средств повторные выборы в случае выбывания депутатов по многомандатным округам проводиться не будут.