Назван объем ненефтяного экспорта Ирана в Азербайджан
Согласно отчету Таможенной администрации Ирана, ненефтяной экспорт страны за первые два месяца текущего иранского года (21 марта - 21 мая 2025 года) превысил 20 млн тонн.
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