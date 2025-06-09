В Казахстане пройдет 14-е пленарное заседание ТюркПА

БАКУ /Trend/ - 11-12 июня в Астане при организаторстве парламента Республики Казахстан пройдет 14-е пленарное заседание ТюркПА на тему "Турецкий век: роль парламентской дипломатии".

Как сообщает Trend, ожидается, что в 14-м пленарном заседании примут участие парламентские делегации государств-членов и наблюдателей, в том числе представители международных организаций, тюркских организаций сотрудничества и других партнерских организаций,

В рамках мероприятия также состоятся заседания Совета Ассамблеи, группы женщин-парламентариев и группы молодых парламентариев, а также генеральных секретарей парламентов-членов ТюркПА.

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