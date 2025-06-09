Президент ЕБРР посетит Узбекистан

ТАШКЕНТ /Trend/ – Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо посетит Узбекистан с 10 по 11 июня для встреч с высокопоставленными правительственными должностными лицами и иностранными инвесторами.



Как передает Trend, об этом сообщили в Европейском банке реконструкции и развития.



Согласно данной информации, в ходе двухдневной программы президент ЕБРР планирует встретится с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и проведёт двусторонние встречи с заместителем премьер-министра и управляющим ЕБРР Джамшидом Ходжаевым, а также с заместителем премьер-министра, министром экономики и финансов Джамшидом Кучкаровым.

“Президент ЕБРР будет сопредседательствовать на третьей пленарной сессии Совета иностранных инвесторов. Также она выступит с речью на Ташкентском международном инвестиционном форуме”, - говорится в сообщении банка.

Во время визита президент ЕБРР планирует подписать несколько инвестиционных проектов, направленных на развитие устойчивой инфраструктуры и поддержку фармацевтического сектора Узбекистана.

Узбекистан пятый год подряд является крупнейшим получателем финансирования ЕБРР в Центральной Азии. На сегодняшний день Банк инвестировал около 5,6 миллиарда евро в 181 проект по всей стране, при этом большая часть средств направлена на поддержку частного предпринимательства.