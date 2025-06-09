Saipem о планах по развитию энергетической стратегии в Каспийском регионе (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Saipem подтверждает долгосрочную приверженность Каспийскому и Центральноазиатскому регионам и позиционирует себя как ключевого партнера в их устойчивом развитии.

Об этом в интервью Trend заявил региональный директор Saipem по Румынии, Азербайджану, Казахстану и Турции Эрнесто Ферленги.

"Мы работаем в Казахстане с 1995 года, а в Азербайджане - с 1996 года", - отметил он. "Наше присутствие в регионе отражает стремление предоставлять инновационные, устойчивые и технологически передовые решения для сложных энергетических проектов".

Компания Saipem сыграла важную роль в ряде значимых энергетических проектов региона. В Казахстане она была ключевым участником разработки месторождения Кашаган - одного из самых масштабных и технически сложных проектов, реализованного в 2009-2016 годах. Работы велись в условиях сурового климата, мелководья и вечной мерзлоты. Saipem осуществляла полный цикл EPCI (проектирование, закупки, строительство и монтаж) морской инфраструктуры, включая прокладку 95 километров подводных трубопроводов между платформой и береговыми объектами.

"Это было рекордное достижение", - подчеркнул Ферленги. "В рамках проекта была выполнена самая протяженная в мире береговая протяжка трубопровода в плавучем состоянии - 10 километров. Работы велись в удаленном районе с крайне мелким профилем дна, и особое внимание уделялось вопросам охраны окружающей среды".

В Азербайджане Saipem принимала участие в разработке месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), а также получила контракт на реализацию второго этапа проекта "Шахдениз" - одного из крупнейших газовых проектов в регионе.

Сейчас компания нацелена на поддержку энергетического перехода региона, используя собственные инновационные технологии. "Мы реализуем меры по повышению энергоэффективности, оптимизации процессов, улавливанию, использованию и хранению углерода (CCUS), а также по гибридизации энергетических систем", - пояснил он.

Среди перспективных направлений - производство голубого аммиака на основе природного газа из региона с применением запатентованной ферментативной технологии улавливания CO₂. "Мы стремимся строить экологически устойчивые предприятия по выпуску удобрений, что одновременно отвечает задачам борьбы с изменением климата и обеспечения продовольственной безопасности в условиях ожидаемого роста населения", - добавил Ферленги.