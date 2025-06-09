По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям передана продовольственная помощь по случаю Гурбан байрамы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям передана продовольственная помощь по случаю Гурбан байрамы.

Как сообщили Trend в Общественном объединении IDEA, очередным адресом этой благотворительной акции, реализуемой в рамках социального проекта «Наша кухня», стал Низаминский район города Баку. Мясо жертвенных животных было передано проживающим здесь 100 малообеспеченным семьям.

Основная цель социального проекта «Наша кухня», реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, - дальнейшее укрепление духа солидарности в обществе. Проект предусматривает обеспечение малообеспеченных семей и нуждающихся горячим питанием и продовольственной помощью. С момента начала своей деятельности волонтеры «Нашей кухни» предоставили горячее питание и продовольственную помощь сотням тысяч людей, проживающих в Баку и близлежащих регионах, привнеся тепло и надежду в их повседневную жизнь.

Отметим, что запущен сайт проекта «Наша кухня», посредством которого можно делать пожертвования и присоединиться к волонтерской деятельности.