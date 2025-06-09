Безубыточная уборка урожая может принести фермерам дополнительную прибыль - Ассоциация семеноводов

БАКУ /Trend/ - Если фермеры в регионах республики проведут уборку ячменя без потерь, то они смогут дополнительно заработать порядка 100-150 манатов с гектара.

Об этом сказала Trend председатель Ассоциации семеноводов Азербайджана Медина Алиева.

Она отметила, что сбор урожая без потерь имеет решающее значение для поддержания урожайности и увеличения доходов при производстве зерна.

По словам председателя Ассоциации, при сборе урожая в нужное время, с использованием правильной техники и правильным способом, потери, такие как просыпание зерна на почву, деформация, значительно сокращаются.

"В регионах республики продолжается уборка урожая ячменя. На начальном этапе начался сбор ячменя на посевных площадях на неорошаемых участках. При своевременной уборке уровень влажности зерна достигает 14-16%, при поздней уборке - 18-20%, что увеличивает риск появления грибка при хранении. Урожай без потерь может принести фермеру около 100-150 манатов дополнительной прибыли с гектара. При площади 50 га это означает дополнительный доход в размере 5 000–7 500 манатов", - сказала она.

Председатель Ассоциации семеноводов также перечислила основные факторы, обеспечивающие отсутствие потерь при уборке урожая.

"В первую очередь фермеры должны обратить внимание на выбор правильного времени уборки урожая. Уборку зерна следует проводить после того, как оно полностью созреет (стадия желтоватого и твердого зерна). Поздняя уборка приводит к просыпанию зерна на почву. Кроме того, один из ключевых моментов, на который должны обратить внимание фермеры - это правильная настройка комбайнов. Также важно участие в процессе достаточно опытных техоператоров. При непрофессиональном управлении процессом увеличивается вероятность сдавливания и просыпания зерна на почву.

При этом своевременное устранение технических неисправностей оборудования является одним из факторов, влияющих на производительность. Используемое оборудование должно постоянно обслуживаться, иначе возможны потери зерна", - сказала М.Алиева.

Кроме того, она отметила, что фермеры должны уделять пристальное внимание мониторингу во время и после сбора урожая: "Количество зерна, оставшегося на поле, следует определять во время сбора урожая. Если на земле много зерна, это указывает на неправильное регулирование".

По ее словам, уборка урожая без потерь зависит не только от технических средств, но и от ряда факторов, таких как сроки, управление, сотрудничество и контроль. Она подчеркнула, что особое значение в этом плане имеет использование современных технологий и наличие опытного персонала.

"При правильном проведении процесса уборки урожая сохраняются и урожай, и труд, и доход", - сказала председатель Ассоциации семеноводов.

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