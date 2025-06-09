Азербайджанские гимнастки приняли участие в чемпионате Европы в Эстонии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4-8 июня в Таллине (Эстония) прошел чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Trend сообщает, что нашу страну на соревнованиях представляли Камилла Сеидзаде, Говхар Ибрагимова и Захра Джафарова в индивидуальной программе среди взрослых гимнасток, Аян Насирова, Назрин Салманлы, Назрин Абдуллаева, Шамс Муваффаги и Ройя Аликишиева в групповых упражнениях команды юниоров, а также Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова и София Мамедова в групповых упражнениях среди взрослых гимнасток.

Хотя наша команда по групповым упражнениям среди взрослых, выступившая с 3 мячами и 2 обручами, и вышла в финал с 24.000 баллами, она не смогла попасть в первую тройку призеров.

Желаем нашим гимнасткам успехов в следующих соревнованиях!

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