В Поти состоялось официальное открытие контейнерного терминала мультимодального комплекса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В грузинском городе Поти состоялась торжественная церемония открытия контейнерного терминала нового мультимодального комплекса. В мероприятии принял участие заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Гурам Гурамишвили, передает Trend со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Выступая на церемонии, Гурамишвили подчеркнул, что новый терминал стал ярким примером успешного сотрудничества стран, через которые проходит Средний коридор. По его словам, проект реализован благодаря совместным усилиям и инвестициям партнеров, а также эффективному взаимодействию на всех этапах – от строительства до ввода в эксплуатацию.

«Открытие мультимодального терминала — это действительно радостное событие, ведь на протяжении многих лет в регионе не реализовывались проекты с подобным объёмом инвестиций и таким высоким уровнем технологичности. Специалисты в сфере транспорта, хорошо знакомые со структурой перевозок по Среднему коридору, заметят, что терминал полностью адаптирован под блочные перевозки. Именно высокое качество обслуживания позволит повысить конкурентоспособность маршрута, что крайне важно для нас», — отметил замминистра.

В церемонии открытия также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Грузии Малик Мурзалин, представитель Министерства транспорта Казахстана Касым Тлепов, а также делегации из Китая и Азербайджана.

Проект реализован компанией АО "PotiTransTerminal", основанной в рамках партнерства казахстанской и грузинской сторон. Общий объём инвестиций в строительство составил 31,5 миллиона долларов США.

Терминал расположен вблизи порта Поти и занимает территорию более 9 гектаров. На первом этапе эксплуатации он будет способен обрабатывать свыше 80 тысяч контейнеров в год. Согласно информации от компании-оператора, терминал сможет одновременно обслуживать до 120 вагонов, а число занятых сотрудников превысит 100 человек.

Комплекс рассчитан на обслуживание как международных, так и внутренних грузоперевозок, а также на переработку грузов, следующих в направлении Грузии, Азербайджана и Армении в рамках регионального транзита.