Турецкие военнослужащие отправились в Азербайджан для участия в совместных учениях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Личный состав Вооружённых сил Турции отправился в Азербайджан.

Как передаёт Trend, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции на своей странице в социальной сети X.

Согласно информации, турецкие военнослужащие примут участие в учениях "Нерушимое братство", которые пройдут в Нахчыване.

Отмечается, что на мосту "Хасрат" была проведена церемония обмена флагами.

Отметим, что командно-штабные учения с компьютерной поддержкой под названием "Нерушимое братство" состоятся с 12 по 19 июня в Нахчыванской Автономной Республике при участии Вооружённых сил Азербайджана.