Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Турецкие военнослужащие отправились в Азербайджан для участия в совместных учениях (ФОТО)

Политика Материалы 9 июня 2025 21:15 (UTC +04:00)
Турецкие военнослужащие отправились в Азербайджан для участия в совместных учениях (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Личный состав Вооружённых сил Турции отправился в Азербайджан.

Как передаёт Trend, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции на своей странице в социальной сети X.

Согласно информации, турецкие военнослужащие примут участие в учениях "Нерушимое братство", которые пройдут в Нахчыване.

Отмечается, что на мосту "Хасрат" была проведена церемония обмена флагами.

Отметим, что командно-штабные учения с компьютерной поддержкой под названием "Нерушимое братство" состоятся с 12 по 19 июня в Нахчыванской Автономной Республике при участии Вооружённых сил Азербайджана.

Турецкие военнослужащие отправились в Азербайджан для участия в совместных учениях (ФОТО)
Турецкие военнослужащие отправились в Азербайджан для участия в совместных учениях (ФОТО)
Турецкие военнослужащие отправились в Азербайджан для участия в совместных учениях (ФОТО)
Турецкие военнослужащие отправились в Азербайджан для участия в совместных учениях (ФОТО)
Турецкие военнослужащие отправились в Азербайджан для участия в совместных учениях (ФОТО)
Турецкие военнослужащие отправились в Азербайджан для участия в совместных учениях (ФОТО)
Турецкие военнослужащие отправились в Азербайджан для участия в совместных учениях (ФОТО)
Турецкие военнослужащие отправились в Азербайджан для участия в совместных учениях (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости