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Налоговая служба Азербайджана прояснила ситуацию с возвратом НДС

Экономика Материалы 9 июня 2025 11:11 (UTC +04:00)
Налоговая служба Азербайджана прояснила ситуацию с возвратом НДС

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - В последнее время участились обращения потребителей по поводу непредоставления им кассовых чеков.

Об этом сообщил Trend начальник Управления Государственной налоговой службы Азербайджана Заур Сеидов.

По его словам, в ходе разбирательств, проведенных на основании этих обращений, было установлено, что в ряде случаев продавцы не выдают кассовые чеки покупателям, а самостоятельно загружают их на портал.

"Это, безусловно, вызывает справедливое недовольство со стороны потребителей. В целях предотвращения подобных случаев ведутся соответствующие расследования и информационно-разъяснительная работа. При необходимости с гражданами проводятся встречи, на которых объясняются причины происходящего. Речь не идет о запрете передавать чек членам семьи для возврата НДС - это личное право каждого потребителя.

Проблема заключается в том, что сам чек не предъявляется покупателю в момент приобретения товара. А ведь продавец обязан предоставить чек гражданину сразу после расчета. После этого потребитель может предъявить этот кассовый чек своей семье и близким для получения выгоды", - отметил З.Сеидов.

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