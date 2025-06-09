Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

Глава правительства Кыргызстана посетит с визитом Узбекистан

Кыргызстан Материалы 9 июня 2025 14:17 (UTC +04:00)
Глава правительства Кыргызстана посетит с визитом Узбекистан

Читайте Trend в

Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
Все материалы

БИШКЕК /Trend/ - Председатель Кабинета министров и руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев 10 июня совершит рабочий визит в столицу Узбекистана Ташкент, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабмин.

В ходе визита он примет участие в международном инвестиционном форуме, посетит несколько объектов и проведёт ряд двусторонних встреч.

Отметим, что IV Ташкентский международный инвестиционный форум пройдет с 10 по 12 июня 2025 год. Ожидается, что мероприятие соберёт более 3000 участников. В рамках форума запланированы панельные дискуссии, стратегические сессии и встречи, посвящённые вопросам малого и среднего бизнеса, инвестиционного сотрудничества, развития банковского и индустриального секторов, цифровой индустрии, инноваций, транспорта и других сфер. Также будет организована национальная выставка промышленного и инвестиционного потенциала Узбекистана.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости