Глава правительства Кыргызстана посетит с визитом Узбекистан

БИШКЕК /Trend/ - Председатель Кабинета министров и руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев 10 июня совершит рабочий визит в столицу Узбекистана Ташкент, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабмин.

В ходе визита он примет участие в международном инвестиционном форуме, посетит несколько объектов и проведёт ряд двусторонних встреч.

Отметим, что IV Ташкентский международный инвестиционный форум пройдет с 10 по 12 июня 2025 год. Ожидается, что мероприятие соберёт более 3000 участников. В рамках форума запланированы панельные дискуссии, стратегические сессии и встречи, посвящённые вопросам малого и среднего бизнеса, инвестиционного сотрудничества, развития банковского и индустриального секторов, цифровой индустрии, инноваций, транспорта и других сфер. Также будет организована национальная выставка промышленного и инвестиционного потенциала Узбекистана.