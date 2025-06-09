Любовь Сары и Бахрама, как слабый росток в засушливой почве… Но даже увядшие цветы могут вновь расцвести… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В театральной студии Artstudiya Азербайджанского государственного театра юного зрителя состоялась премьера спектакля "Solğun çiçəklər" (Увядшие цветы), поставленного режиссером Сабиной Мамедзаде по одноименной пьесе великого драматурга Джафара Джаббарлы, сообщает Trend Life.

Современное сценическое прочтение наполняет новым дыханием, новым светом бессмертные строки автора, написанные ещё в 1917 году.

Перед зрителем история любви и печали, достоинства и веры, когда сквозь судьбы героев - Сары и Бахрама прорастает, как слабый росток в засушливой почве, чистая, светлая любовь. Но она сталкивается с миром, где добро нередко бессильно перед грубой силой, а правда звучит слишком поздно.

Тем не менее режиссёрская трактовка Сабины Мамедзаде возвращает веру в то, что настоящие чувства не подвластны времени. Герои на сцене не играют - они живут, страдают, борются, мечутся в поисках истины. И зритель, словно зеркало, отражает их внутренние бури, в которых узнаёт себя.

Над художественным оформлением работали Эльмира Узеирова и Тахмина Садыгова, создавшие визуальный мир, в котором увядшие цветы становятся символом утраченных надежд и несломленной любви. Музыкальную ткань спектакля бережно создал композитор Эмиль Эльманоглу - каждый аккорд будто дышит вместе с героями.

Роли исполнили талантливые артисты - заслуженная артистка Лейли Велиева, Адалят Абдулсамед, Айгюн Фатуллаева и Умман Будагов. Их игра - не просто актёрское мастерство, это исповедь перед зрителем.

Художественный руководитель проекта - заслуженный артист Азербайджана Ниджат Кязымов.

Спектакль "Solğun çiçəklər" - это беседа со временем, со зрителем, с каждым, кто когда-либо любил, терял и верил, что добро не исчезает, а любовь - вечна.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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