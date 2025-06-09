Увеличился объем закачки газа в подземное хранилище на северо-востоке Ирана
В период с 21 марта по 5 июня объем газа, закачиваемого в подземное хранилище на северо-востоке Ирана, увеличился на более чем 100 млн кубометров.
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