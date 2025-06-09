Узбекистан огласил данные по импорту мобильных телефонов

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по апрель 2025 года в Узбекистан было импортировано 1,146 миллиона мобильных телефонов на сумму около 118,9 миллиона долларов, сообщили в Национальном агентстве по статистике, передает Trend.

Сообщается, что основным поставщиком остается Китай — за этот период из КНР было ввезено 861,2 тысячи устройств, что составляет 75,2% от общего объёма импорта мобильных телефонов.

Второе место по объёму поставок занимает Вьетнам с показателем 237,6 тысячи телефонов, или 20,7% общего импорта за четыре месяца.

Также отмечается рост импорта из Объединённых Арабских Эмиратов: за январь–апрель из ОАЭ было ввезено 31,1 тысяча мобильных устройств, что составляет 2,7% от общего объёма.

Поставки из Индии за апрель достигли примерно 700 единиц, а на остальные страны-поставщики пришлось около 800 устройств за весь период.