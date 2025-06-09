Две 5-ки в личное дело Фирдовси Атакишиева - о творчестве и человеческих качествах Актера, поздравления коллег (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - К 55-летию артиста театра и кино, телеведущего, актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, заслуженного артиста Фирдовси Атакишиева деятели культуры рассказали о нем, поделились мнением о его творчестве, поздравили артиста с юбилеем.

Адалят Гаджиев, директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, заслуженный работник культуры Азербайджана:

"Фирдовси Атакишиев уже 33 года служит в нашем театре. Я был заместителем директора Русского драматического театра, когда он пришёл к нам, и помню его с первых ролей, как он начинал. С первого же дня он показал своё отношение к профессии. Понятно, что театр - это всегда три поколения, так вот Фирдовси за эти десятилетия очень достойно представлял и молодое поколение, гармонично перейдя к настоящему в среднее… А тогда, в 1992 году он застал тех, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю русского драматического театра. Тех, кто серьёзно влиял на только заступивших на службу театру. Потому не могу не вспомнить рассказ Мурада Ягизарова, как ему, 20-летнему старожилы театра сделали замечание, что он вошёл в храм Мельпомены и не снял головной убор. И это уважительное отношение Мурад уже в свою очередь передавал молодым актёрам, среди которых был и Фирдовси, который впитывал традиции, чтобы теперь самому продолжить нести их и делиться с теми, кто уже сегодня входит в категорию молодого поколения. Его человеческие качества всегда на высоте: кого-то обидеть не про него, он - это доброта и готовность помочь. Мы знаем, что если он занят в спектакле, то в «предбаннике» ничего лишнего никому позволено не будет, и всё будет в порядке.

Не могу не отметить, что хотя Фирдовси всегда был активно задействован в самых разных проектах, ему присущ актёрский «кодекс чести» - у него всегда в приоритете театр! Репетиция ли это, или спектакль, нет никаких сомнений, а есть абсолютная убеждённость, что Фирдовси никогда не подведёт! Мне приятно приводить в пример его умение быть на месте в назначенное время, быть подготовленным, чётко выполняющим режиссёрские задачи. Его отношение к актёрской профессии, нахождения в ней, не может не восхищать. В этом он мне всегда напоминает Фуада Поладова, которого уже, к сожалению, нет с нами. Но именно такие люди, как они, никогда не позволяли себе появляться где-либо и когда-либо в неподобающем виде. Для них важно было соответствовать тому уважению, что присуще публичным людям.

И не только я свидетель этому в лице Фирдовси, но и зрители, его коллеги, которые в свою очередь видят, насколько он тщательно и скрупулёзно подходит к своим ролям, их воплощению на сцене. И его бенефис не случайно пришелся на «Корпорацию потерянных душ». Он поделился с залом, что этот выбор был абсолютно осознанным и связанным с Ираной. Их союз так же весьма показателен. Ведь творческим людям присущи экспрессивные взрывы. Но Фирдовси умеет найти правильный подход, который позволяет избегать острых моментов. Тем более, что Ирана как режиссёр была более эмоциональна. Так вот он умел мастерски нивелировать напряжение, оставаясь при том актёром при режиссёре, оставляя семейственность за сценой. На мой взгляд, они были идеальной парой. Когда случилась беда с его Ираной, проявились его безусловная преданность и полная самоотдача, которые потрясли всех, кто хоть как-то был в курсе происходящего. Фирдовси бросил всё! И это тоже показатель его характера - он никогда не оставит в сложной ситуации, и в самый трудный момент будет рядом. Мы были свидетелями того, как он боролся за любимую женщину. Её потеря стала страшным ударом, и есть ощущение, что изменился смысл его жизни.

Говоря о Фирдовси, упоминание об Иране абсолютно естественно. Невозможно представить их порознь. Помню, когда Ирана начинала работать над очередной постановкой, они оба, можно сказать, переезжали в театр на весь период репетиционного процесса, который для неё подразумевал время с утра до глубокого вечера. Сколько раз я становился свидетелем, как нагруженный «багажом» Фирдовси доставлял всё необходимое на каждый день. Спектакль сдавался, премьера отыгрывалась и процесс принимал обратное направление. Мы даже шутили: «Всё? Köçürsən?»

«Корпорация потерянных душ», сыгранная на вечере-бенефисе, вновь подтвердила мою уверенность, что Фирдовси сегодня живёт так, словно Ирана смотрит на него с небес и он сверяет с ней все свои успехи, свою актёрскую деятельность, даже происходящее вне театральных стен. Я вижу, он словно ориентируется, а понравится или нет Иране то или иное его действие. Вдруг она не так поймёт то или иное его решение. Ощущение, как будто он на связи с ней постоянно, что это продолжается, несмотря на её трагический ранний уход. Честно говоря, и я это чувствую. Я ведь познакомился с Ираной гораздо раньше Фирдовси, и при её жизни всегда подчёркивал, что я, словно брат, был спокоен, потому что у неё был такой муж.

И как же замечательно, что бенефис собрал настоящих и верных почитателей таланта Фирдовси Атакишиева, что мы все почувствовали, насколько его любят зрители. Особенно прекрасная половина. Очень было приятно видеть это. Это был достойный вечер, который лишний раз продемонстрировал, что для Фирдовси он тоже был и важен, и нужен. Как только он едва выразил пожелание отметить юбилей в таком формате, сразу же получил моё безусловное согласие и полную поддержку. Фирдовси Атакишиев нужен театру, сцене, зрителям… Его возвращение на сцену после пережитой трагедии, потери любимой женщины было одним из важных и для меня как директора. Помню, когда Игорь Коняев приступил к работе над «Капитанской дочкой», я понимал, что это прекрасный шанс загрузить Фирдовси работой, вновь дать ему почувствовать «вкус сцены», тем самым помочь ему как человеку и творческой личности в наисложнейший период. Я счастлив, что родился Пугачёв Атакишиева, который завоевал абсолютные симпатии и российского зрителя, а репертуар нашего театра пополнился качественным спектаклем. Скажу от себя, что спектакли, в которых занят Фирдовси, будут жить максимально долго. «Судьба артиста» - это работа Ираны и она знаковая для него. Тем более, что пьеса Эльчина - квинтэссенция, отсылающая к зарождению азербайджанского театра и обращена к нему и тем, кто ему преданно служит… И в этом Фирдовси - один из ярких тому примеров. Думаю, и «Корпорация» войдёт в наш репертуар…

Я присоединяюсь к каждому высказанному пожеланию, что во множестве звучали в адрес юбиляра. И чтобы у Фирдовси было ещё больше ролей. Потому что, чем чаще он будет выходить на сцену в самых разнообразных ролях, тем больше Ирана будет восхищаться им, будет с ним, с нами. Этот тандем нерушим, и мы это чувствуем, ведь она живёт таким образом и в театре. Они всё равно вместе, что есть в первую очередь заслуга Фирдовси!"

Из поздравлений Людмилы Духовной, народной артистки Азербайджана

"Дорогой мой сынок Фирдовси. Я сейчас обращаюсь к тебе не как твоя мать Филумена Мартурано, которой ты когда-то предлагал переехать к себе, а как твоя театральная мама Мила. Переезжать я к тебе не хочу… Пока во всяком случае... Ты и так хорошо обо мне заботишься! Я хочу пожелать тебе и твоим родным и близким здоровья, удачи и успехов! Будьте счастливы! Пусть тебе будет красиво и вкусно, сладко и спокойно, весело и радостно! Пусть все твои любимые будут здоровы и удачливы, успешны и счастливы! Пусть мечты сбываются вовремя! Поздравляю тебя с юбилеем, дорогой мой! И прими от меня ГРЕШНУЮ ИСТОРИЮ.

Чья-то ЖЕНА ПО ИМЕНИ МОРИС на всю КОРПОРАЦИЮ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ откровенно заявила: «Я мечтаю, чтобы именно он преподал мне УРОКИ КАЗАНОВЫ».

Ничего себе, возмутилась ТАХМИНА, не обращая внимания на ЗАУРА: «Он давно уже МОЙ ЛЮБИМЫЙ СУМАСШЕДШИЙ!».

В спор вмешалась КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА: «Знаете, а он подарил мне АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».

"А нам рассказывал сказки!" - воскликнули БУРАТИНО и ЛИСТАЛИК.

И что тут началось.

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ сообщили, что он прекрасно поет и даже обещал взять их с собой в гастрольный тур.

С таким, как он РАЙ В ШАЛАШЕ, заявила его знакомая (АХ УЖ ЭТА АННА).

А ХИТРОУМНАЯ ВЛЮБЛЕННАЯ рассказала, как она с ним отплясывала на РУССКОМ ШОУ В СИНГАПУРЕ.

Это просто 12- я НОЧЬ ИЛИ ЧТО УГОДНО - съязвил КИН 4.

А БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ заявили: "Вы думаете это НОНСЕНС? В Баку все возможно".

- Как все неспокойно, - произнес ХАЛИФ БАГДАДА, поправив галстук-бабочку КОТУ ЛЕПОЛЬДУ. И спросил: Где же мы его найдем?

Какой сегодня БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, расстроился УТЕШИТЕЛЬ ВДОВ.

А разве у нас бывают другие? - захныкали ВСЕ ЗВЕЗДЫ.

- Легче сделать шаг От ВЕЛИКОГО ДО СМЕШНОГО, - подметил ЧИНГИЗ ХАН.

- Ну хватит! - строго сказала ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО. - Где мое ЧЕХОВСКОЕ РУЖЬЕ?

- Так! ВСТРЕТИМСЯ НА ТОРГОВОЙ!

И в итоге вся эта МИЛЕНЬКАЯ МАЛЕНЬКАЯ КОМПАНИЯ села в ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЕ и подъехала к одной загадочной двери, но путь им преградил ВИЗИРЬ ЛЕНКОРАНСКОГО ХАНСТВА. И тут на помощь пришел СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК и прошептал "Сим Сим" и перед ними открылась дверь под названием "Театр". А где же еще ОН мог оказаться?

Ведь именно там начиналась его СУДЬБА АРТИСТА!

Поздравления от Фатимы Ибрагимбековой, актрисы, режиссера, сценариста, продюсера

"Дорогой Фирдовси, я близко знаю нескольких очень талантливых людей. Есть среди них и умные. И даже добрые есть. А ты и талантливый, и умный, и добрый! К тому же хорош собой! Но при этом вполне доступен и прост в общении. Попадая в твою орбиту, сразу ощущаешь тепло твоей души. Пусть тебе всегда будет интересно узнавать и чувствовать, добиваться и получать! Пусть не будет больно ни физически, ни морально! Пусть будет много новых ролей в театре и в кино! Пусть твои талант и трудолюбие, доброта и щедрость, деликатность и почтительность, чуткость и объективность находят соответствующий отклик у всех! Пусть мечты сбываются! Поздравляю тебя с юбилеем, дорогой мой!"

Александра Никушина, народная артистка Азербайджана

"Фирдовси - 55!.. Удивилась, как быстро летит время. Потому что оказывается уже более тридцати лет я знаю Фирдовси. Между собой мы называли его Федей, тогда как Ирана, его супруга, обращалась к нему - Фирдоуси, ставя акцент на букву «о», что в её устах звучало особенно очаровательно, с большой любовью и с большим нежным чувством.

Фирдовси - это тот самый пример, который я весьма часто привожу своим студентам. Человек, пришедший в Русский драматический театр и сделавший всё для того, чтобы уровень его профессионализма соответствовал его сцене. Надо сказать, что Фирдовси, конечно, во многом создал себя сам. Он - человек, энергии которого может позавидовать любой. Сформировал себя сам. Воспитывал. Человек, приехавший в столицу из Гянджи и ставший абсолютно столичным представителем. Я всегда подчёркиваю, что есть артисты, а есть актёры. Так вот, Фирдовси Атакишиев - актёр, всегда вызывающий у меня огромное уважение к нему. Прежде всего, потому как он рос и формировался. Как он приумножал свои способности, возможности. Как он шёл, будем говорить, по карьерной лестнице в профессиональном плане и знал куда именно он двигается. Знал, что хочет и добивался поставленных задач. И безусловно, всё, что он имеет на сегодняшний день, его заслуга.

И второй аспект, однозначно, присутствие в жизни Фирдовси Ираны Тагизаде. Они доказали, что на свете есть Любовь! То, как они относились друг к другу, честно, можно позавидовать… Как он приносил ей на репетиции и спектакли тот же чай!.. Как он знал, что ей необходимо!.. Как он чувствовал каждое движение её желаний!.. Он был настоящим мужем. Он был настоящим любимым. Он был настоящим помощником. Он был истинным рыцарем своей Дамы… Ирана, которая, конечно же, многое сделала для того, чтобы Фирдовси был оценён по достоинству. Все её работы, связанные с ним, были при том удивительно жёсткими. Даже жестокими. Она не давала ему спуску никогда. Вполне возможно, дома они были самыми нежными супругами, но в театре она от него требовала всеобъемлющей отдачи. И он это делал! Он никогда не уронил её авторитета, что очень важно. Потому что иногда супруги людей, имеющих определённое влияние, могут отличаться не совсем достойным поведением. Фирдовси никогда не позволял себе так или иначе принизить или уронить авторитет Ираны. Он всегда работал. Я знаю, что огромное количество времени он посвящал участию в самых разных проектах. И надо сказать, что это приносило свои плоды. А то, каким он стал отцом для Армана, заслуживает отдельного восхищения. Ведь столько любви он вложил в него!!! И сегодня всё, что делает Федя - очень достойно стареет, если можно так сказать… Он очень достойно «держит марку». Держит, можно так определить, статус своей семьи. И то, что нет Ираны рядом - это большая потеря для него, но он продолжает хранить её в душе. Потому они по сей день словно идут рука об руку. Она присутствует в его жизни, что вызывает просто неподдельное восхищение. Низкий поклон ему за эти чувства. За то, как мужчина любит и продолжает любить женщину, единственную и неповторимую в его жизни. И, конечно же, Ирана как режиссёр сыграла в жизни Фирдовси большую роль… Впрочем, и не только в его… Всегда говорила и говорю, что Ирана Тагизаде тот режиссёр, который давал шанс, и если молодой актёр использовал его, он попадал в список её актёров, которым она могла доверить свой спектакль, зная, что тот не "умрёт". И эти постановки до сих пор продолжают жить на сцене, что лишний раз говорит о её не просто профессионализме. Это подтверждение её прозорливости, насколько точно она делала распределение ролей. Поэтому Фирдовси и Ирана для меня неразрывно связаны. Они - две половинки единого. И несмотря на то, что Ираны нет, Фирдовси продолжает сохранять целостность их семьи.

Юбилей с такой цифрой… Даже не верится… А для меня он всё ещё тот Фирдовси, который пришёл в театр в 1992-м… Как он учился… Как вгрызался… Как он просил помощи… Как он работал… И я знаю, что до сих пор Фирдовси всегда перед спектаклем повторяет вслух роль! То уважение, которое он на сцене проявляет к русскому языку, к слову, говорит об очень многом… И, конечно же, его работа в спектакле «Капитанская дочка», где он сыграл Пугачёва, которого приняли в России. За работу над которым услышал самые лучшие слова благодарности, отметившие то, насколько интересным был Емельян Пугачёв из Азербайджана.

Я желаю Фирдовси Атакишиеву, нашему Феде, сохранять в себе ту же самую молодость души, и продолжать также творить, работать, жить как можно дольше и на сцене, и в жизни!"

Инна Имранова, заслуженная артистка Азербайджана

"В первую очередь, хочу поздравить нашего замечательного актёра Фирдовси Атакишиева с днём рождения. Красивый человек отмечает юбилей, заключённый в «красивую цифру». Желаю ему, самое главное, здоровья и, конечно же, много интересных, ярких работ и проектов. Чтобы он всегда радовал нас ими, и почаще. Потому что мы все его очень любим. Он замечательный человек. Он прекрасный актёр. Он великолепный партнёр, что очень важно в нашей профессии. Ведь театр - работа командная. И надёжный партнёр на сцене - это большое счастье. Мне посчастливилось работать с Фирдовси во многих спектаклях. И до сих пор мы выходим на сцену вместе. Но самой значимой и ключевой встречей было наше знакомство на спектакле «Братья Карамазовы» в постановке Ираны Тагизаде. Я была счастлива, что судьба меня свела и познакомила с этим режиссёром. Этот спектакль мне подарил знакомство со многими актёрами, занятыми в нём, с которыми связала дружба, продолжающаяся по сей день.

Но я помню, как боялась того первого знакомства с Фирдовси, который играл Митю Карамазова, а я - Грушеньку. По сюжету мы должны быть в достаточно тесном контакте и должны были постоянно общаться друг с другом. Так как в основном у нас были сцены, где мы были вдвоём. И где мы должны были видеть, чувствовать и слышать друг друга. Но до получения роли Грушеньки мы не пересекались, соответственно я не была с ним знакома. Понятно, что на момент начала репетиций испытывала некоторую скованность, которую Фирдовси нивелировал одной фразой, произнеся с чувством: «Вот - Грушенька. Она Грушенька моя». И до сих пор в нашем обращении друг к другу остались «мой Митенька» и «моя Грушенька». Случается даже телефонные разговоры начинаются с фразы: «Грушенька, как твои дела?». Мы пронесли и сохранили спустя более десятка лет эти тёплые отношения, родившиеся на сцене из моих определённых страхов перед Фирдовси, который тогда уже был заслуженным артистом Азербайджана, который был невероятно знаменит и которого знали и любили зрители. И я, 28-летняя, определённая в партнёрши к человеку, в арсенале которого серьёзные театральные роли и множество телевизионных проектов. Но поддержку, которую Фирдовси оказывал мне, начинающей карьеру актрисе, сложно оценить в словах. Он просто нереальный партнёр, один из моих любимых партнеров, и я горжусь, что Фирдовси в их небольшом числе. Мне очень приятно с ним работать, потому что он поддержал, помог, был рядом. И даже был инцидент, когда парик, что был на мне, зацепился за крючки кителя на нём. Помню, как впала в некую панику, а Фирдовси продолжал доигрывать сцену, и произнося текст, аккуратно, спокойно и не торопясь распутывал парик. Давая тем самым мне возможность успокоиться, виртуозно дав мне выпутаться из создавшегося положения и доиграть сцену, не оконфузившись… Помню ту бесконечную благодарность, которую несу через все годы и которая есть часть наших взаимоотношений.

Это особое искусство и талант быть чутким и искренним человеком. Добрый и готовый прийти на помощь. Плюс присущий Фирдовси позитив. Он вообще классный! Он всегда готов поддерживать друзей, особенно молодёжь. Фирдовси обладает замечательными наставническими качествами, которые по возможности старается передавать тем, кто готов учиться.

Для меня и в моих глазах Фирдовси - Человек-Душа, Человек-Большое Сердце! Мне очень всегда нравилась история любви Ираны Тагизаде и Фирдовси Атакишиева. С огромной любовью я говорю об их паре. Фирдовси действительно настолько любил Ирану ханым, которая продолжает жить в его душе и сердце как единственная и пламенная любовь… Оттого думаю и в названии его юбилея отсылка именно к этим невероятным по силе чувствам и преданности. Даже спектакль, который мы сыграли в этот юбилейный вечер - «Корпорация потерянных душ», неуловимо вернул нас к «Братьям Карамазовым». Темой драмы и человеческих рефлексий. Так что я вновь и вновь, и даже без привязки к юбилейной дате, хочу пожелать Фирдовси Атакишиеву самого наилучшего. Его действительно любит Азербайджан, его любит народ. Мы, коллеги, всегда хотим видеть его на сцене, и не менее горячо этого хотят зрители. Чтобы он делился с нами интересными работами… Да и просто смотреть на этого красивого Человека!"

Рауля Турккан, режиссёр, хореограф

"Работать с Фирдовси я начинала как хореограф. Это было всегда интересно. Потому что, прежде всего, Фирдовси Атакишиев - это танцующий человек. Его умение слушать и слышать музыку придавало нашей работе абсолютную лёгкость в работе и взаимопонимании. И вот в прошлом году я уже предложила ему попробовать наше сотрудничество в несколько ином направлении, где я выступаю в качестве режиссёра. Речь шла о пьесе Игоря Кирдоды «Корпорация потерянных душ». Мне было приятно получить его согласие, за что я ему очень благодарна. И с удовольствием признаюсь, что была рада и счастлива, что между нами свершился творческий тандем. Ведь в работе с актёрами я неизменно вижу искры желания, и наше совместное созидание на сцене определённой атмосферы, что было заложено автором в драматургию пьесы, было невероятно изумительным. Я получила огромное удовольствие от этого процесса. Потому не могу не высказать слова благодарности, что в свой день бенефиса Фирдовси выбрал именно этот спектакль. Что тоже, к чему скрывать, мне льстит. Ведь работать с таким артистом как режиссёру, а тем более, она первая у нас в таком формате, это потрясающий опыт и удовольствие. Тем более, одна из моих самых любимых его ролей - Гусейнбала Араблинский в спектакле «Судьба артиста», который был поставлен его супругой Ираной Тагизаде. Я люблю этот спектакль необычайно, и то, как Фирдовси перевоплощается на сцене, отдельный восторг.

Не могу не сказать об одной из самых замечательных его характеристик: Фирдовси Атакишиев - обладатель невероятной положительной энергетики. Ею просто заряжаешься, стоит только оказаться в «зоне влияния и воздействия». Может, она есть часть его таланта. Что проявляется на каждом этапе работы, когда Фирдовси умудряется придумывать множество каких-то актёрски оправданных нюансов, что привносит определённую непринуждённость и для режиссёра. С ним реально удобно и уютно работать! К тому же настолько весело и энергично, что не замечаешь, как проходит время, отпущенное на репетиционный процесс.

Оттого я с огромной радостью поздравляю нашего юбиляра с такой гармоничной цифрой и желаю много интересных проектов, реализации множества творческих планов, интереснейших ролей! И чтобы его всегда окружала любовь, которую он хранит в память об Иране, кому, как он отметил на юбилейном вечере, он посвятил свой выход в «Корпорации потерянных душ», и которую ему дарят почитатели его таланта!"

Ибрагим Чингиз, актёр театра

"Для меня имя Фирдовси Атакишиева - это поддержка, которую он мне оказывает с первого дня моего появления в Русском драматическом театре. Это его советы. Его направления. Он стал моим наставником. Я помню слова, сказанные им однажды, что Мурад Ягизаров стал в своё время его наставником, так сказать крёстным отцом в театральном мире, а теперь он в продолжение традиции, берёт на себя такую же роль в отношении меня. Так что и я, в свою очередь, теперь называю Фирдовси Атакишиева - крёстным. Это огромное счастье обсуждать с ним не только свои планы, но и делиться гораздо большим спектром всего, что касается моей будущности, вплоть до повседневности. Судьба подарила мне надёжного друга и это бесценно! Во мне непоколебимая уверенность, что имя этого замечательного человека и актёра известно всем, кто интересуется не только театром и кино, но и искусством в целом. Его путь не был лёгким. Ему случилось познать горечь потерь. Но каждый поворот жизни он трансформировал в мудрость, и при всём пережитом и пройденном остался добрым и отзывчивым человеком. Начинающие актёры и актрисы всегда знают, что могут получить от него помощь. Мне импонирует то, что Фирдовси всегда очень аккуратен и внимателен к каждому выходу на сцену, обдумывая мельчайшие детали. Присущая ему ответственность к профессии ведёт за собой.

Фирдовси Атакишиев - это Человек и Артист! Именно с заглавной буквы! В этот юбилейный для него год я с неизменным уважением и огромной гордостью говорю, что рад знать, что он мой крёстный! Мне приятно поздравить его от души с этой красивой датой и желаю оставаться ему таким, какой он есть! Потому что, на мой взгляд, именно душевные человеческие качества способствовали той славе, что принадлежит ему по праву, и любви, которую дарит ему его зритель!"

Специально для Trend Life Яна Науменко

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