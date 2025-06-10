В Азербайджане выросла средняя ставка по срочным депозитам в иностранной валюте
По состоянию на 1 мая текущего года средние процентные ставки по срочным вкладам и кредитам в Азербайджане показали разнонаправленную динамику: ставки по вкладам в манатах снизились, а в иностранной валюте и по кредитам в обоих валютах — выросли.
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