В Азербайджане выросла средняя ставка по срочным депозитам в иностранной валюте

По состоянию на 1 мая текущего года средние процентные ставки по срочным вкладам и кредитам в Азербайджане показали разнонаправленную динамику: ставки по вкладам в манатах снизились, а в иностранной валюте и по кредитам в обоих валютах — выросли.

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